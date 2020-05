La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 54.118 tamponi e individuati 355 nuovi positivi al COVID-19. Sono guarite 1.874 nuove persone (157.507 in totale) e gli attualmente positivi sono così 42.075, con una decrescita di 1.616 pazienti rispetto a ieri. Rispetto all'ultimo bollettino, sono morte 75 nuove persone per un totale di 33.415 decessi dall'inizio dell'epidemia. Di seguito tutti i dati odierni:



Attualmente positivi: 42.075

Deceduti: 33.415 (+75, +0,2%)

Dimessi/Guariti: 157.507 (+1.874, +1,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 435 (-15, -3,3%)

Tamponi: 3.878.739 (+54.118)

Totale casi: 233.019 (+355, +0,2%)​