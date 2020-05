18.08 Sono questi i numeri forniti dalla Protezione Civile sull'evoluzione dell'emergenza coronavirus nelle ultime 24 ore: sono decedute 174 persone, per un totale di 28.884 dall'inizio dell'epidemia, mentre sono 1.740 i nuovi guariti, 81.654 in totale. Nel dettaglio:



Attualmente positivi: 100.179

Deceduti: 28.884 (+174, +0,6%)

Dimessi/Guariti: 81.654 (+1.740, +2,2%)

Ricoverati in Terapia Intensiva: 1.501 (-38, -2,5%)

Tamponi: 2.153.772 (+44.935)

Totale casi: 210.717 (+1.389, +0,7%)