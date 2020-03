Nel caso in cui si riuscisse a ottenere delle deroghe per terminare la stagione oltre il 30 giugno i club della Serie A hanno già presentato la richiesta di prolungare la sessione estiva del mercato fino a ottobre. L'intesa, riporta Tuttosport, dovrà essere trovata, insieme alle altre Leghe europee, con la Fifpro, il sindacato mondiale dei calciatori.



SPORT IN GINOCCHIO - ​Il 33% dei centri sportivi (palestre e non solo) e il 30% delle società dilettantistiche calcistiche rischiano di non poter ripartire al termine dell'emergenza coronavirus. Sono questi i dati drammatici che evidenziano Gazzetta dello Sport e Repubblica sui conti, in forte perdita, dello sport di base, quello accessibile a tutta la comunità e motore del sistema.