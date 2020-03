La notizia della "fuga" di Gonzalo Higuain ha aperto le porte ad altre illustri partenze da Torino, come quelle di Pjanic, Khedira e, non ultimo, Douglas Costa. In attesa di capire come si possa evolvere l'emergenza coronavirus, La Gazzetta dello Sport ha provato a pronosticare quando dovrebbe rientrare il Pipa da Buenos Aires, dov'è tornato per stare vicino alla madre Nancy, da quattro anni affetta da un cancro. E secondo la rosea, Higuain non sarebbe di ritorno prima di aprile, anche se potrebbe essere maggio: tutto dipende da quando la Juventus riprenderà gli allenamenti. Una volta rientrato, Higuain dovrà passare ancora qualche giorno in isolamento preventivo e potrebbe rifare il tampone.