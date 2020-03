L'emergenza Coronavirus sta mettendo in ginocchio anche il mondo del calcio e dello sport in generale. Molti i club e gli sportivi che hanno partecipato attivamente a campagne per sensibilizzare le persone sul tema e donando concretamente anche agli ospedali e alle strutture ospedalieri. Ultimo di questa lista, anche l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola che ha donato 1 milione di euro alla Fundaciòn Angel Soler Daniel di Barcellona. La Fondazione utilizzerà il denaro per l'acquisto di materiale e attrezzatura per fronteggiare l'emergenza portata dal Covid19.