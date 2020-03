Fermate Boris Johnson ! Con la scelta scellerata sua e di Vallance moriranno una marea di persone ! Immunità di gregge ???? Lasciare ammalare le persone perché la popolazione si immunizzi? Questo non ha capito la gravità di sto virus e come muoiono le persone ! FERMATELO!!! pic.twitter.com/Tep2gbsv1q — Ezio Greggio (@EzioGreggio) March 14, 2020

Il presentatore tv e grande tifoso della Juventus Ezio Greggio si scaglia contro il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson che ha utilizzato un metodo decisamente leggero per cercare di contenere il coronavirus nel Regno Unito: "Fermate Boris Johnson - le sue parole affidate a Twitter - !Questo non ha capito la gravità di sto virus e come muoiono le persone ! FERMATELO!!!".