Continua la battaglia delle istituzioni italiane contro il coronavirus. In Veneto il governatore Luca Zaia usa toni più prudenti rispetto agli ultimi giorni: sì ad attività motorie oltre i 200 metri da casa, apertura dei mercati. Mascherine e guanti saranno sempre obbligatori per chi esce di casa, vietato uscire per chi ha una temperatura sopra 37,5. Per il 25 aprile e il primo maggio viene dato il via libera a picnic "ma solo in proprietà private e con i familiari". Sì, ancora, ad attività motoria oltre il raggio dei 200 metri dalla residenza ma vicino casa. "È un atto di fiducia verso i veneti", ha concluso il presidente.