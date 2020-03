Il giocatore dell'Inter Diego Godin ha ricostruito, per Espn, i giorni che hanno fatto seguito a Juve-Inter, parlando in generale di come sia scattata la quarantena per i nerazzurri: "La squadra ha continuato ad allenarsi normalmente, anche giocando a porte chiuse. Proprio l'8 marzo, l'Inter ha giocato la sua ultima partita contro la Juventus, una squadra che entro cinque giorni avrebbe confermato il primo positivo per il Coronavirus, Daniele Rugani. A quel punto noi e i giocatori della Juventus siamo stati messi in quarantena. Lì il campionato si è fermato, ma prima si è continuato a giocare a porte chiuse. Sicuramente in quella partita c'erano altri giocatori potenzialmente infettati, quindi hanno messo direttamente in quarantena tutti noi"