Ricordate quel video in cui un giocatore della NBA toccava con la mano i microfoni dei giornalisti? Bene. Ricordate anche che poi, quel giocatore, è stato ritrovato positivo al Covid, diventando di fatto il 'giocatore zero' della NBA? Ecco, a distanza di giorni, Rudy Gobert, Utah Jazz, ha condiviso con i suoi followers un aggiornamento sulle sue condizioni: "So che perdita di gusto e olfatto sono due sintomi, io da 4 giorni non sento più praticamente nulla. Qualcun altro come me sta provando questa cosa?". E per il gesto? Gobert si era già scusato: "In quel momento non sapevo di essere infetto. Sono stato sconsiderato e non ho scuse. Sto provando ansia, paura, imbarazzo".