Negativi ai tamponi anti Covid-19 tutti gli arbitri di Serie A e Serie B sottoposti a test in una struttura di Sesto Fiorentino: lo riferisce Ansa. Intanto, anche loro sono ripartiti. ​I direttori di gara convocati dal designatore arbitrale Rizzoli, da ieri sono in ritiro al Centro tecnico di Coverciano, da poco tornato agibile dopo essere stato messo a disposizione per accogliere i contagiati da coronavirus. Già sottoposti a test sierologici, verranno effettuati i primi doppi tamponi e un nuovo sierologico.