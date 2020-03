L'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli prende una forte (e giusta) posizione contro chi esce di casa senza un valido motivo durante la quarantena. E' uno degli argomenti di maggior discussione in questo duro momento per l'Italia, amplificato dalle tante denunce che le forze dell'ordine stanno registrando a carico di persone uscite di casa "senza valido motivo", ovvero di salute o per fare la spesa. Girelli ha condiviso un post Instagram tra le sue storie, il messaggio è chiaro: "Il numero dei denunciati ha superato quello dei contagiati, abbiamo più cretini che malati".