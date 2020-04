Nessuna squadra ha più calciatori all'estero della Juventus: ben 9. Ronaldo, Higuain, Douglas Costa, Pjanic, Khedira, Rabiot, Danilo, Alex Sandro, Szczesny e Rabiot. L'Inter ne ha sette, il Milan il solo Ibra. Stando alle norme vigenti, tutti coloro che torneranno dall'estero dovranno osservare un periodo di quarantena di 14 giorni. Un piccolo svantaggio che, come riporta La Stampa, non avranno squadre come Atalanta, Napoli, Torino, Udinese, Sassuolo e Lecce che hanno tenuto tutti i loro giocatori in Italia.