L'ex giocatore della Juventus,Giuliano Giannichedda, ha parlato ai microfoni di TMW Radio per parlare dell’emergenza Coronavirus e delle possibili conseguenze nel calcio. Ecco le sue parole: "Difficile per i giocatori allenarsi e non pensare a tutto ciò che ti succede intorno. Tutti hanno una famiglia e la situazione diventa surreale. Ti trovi a giocare a porte chiuse, allenamenti blindati. Così non è più calcio". Una situazione difficile quella dell'Italia, che si riflette anche nel mondo calcio che si fermerà da domani fino al 3 aprile.