E' Ezequiel Garay il primo giocatore trovato positivo al coronavirus nella Liga. Il difensore argentino lo ha annunciato tramite i suoi canali social: ​"È chiaro che il 2020 è cominciato male. Sono positivo al Coronavirus, mi sento molto bene e ora devo solo fare ciò che mi dicono i medici e restare isolato". Il Valencia ha giocato l'ultima partita in Champions contro l'Atalanta ma il giocatore non era convocato visto che era già ai box per la rottura del legamento crociato. Garay è stato anche accostato alla Juve lo scorso anno, quando Benatia aveva lasciato i bianconeri.