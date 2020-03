1









La partenza da Torino di Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira ha lasciato strascichi anche tra gli altri club di Serie A. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, durante l'assemblea di ieri è trapelato da più parti il fastidio per la partenza da Torino dei calciatori bianconeri. "Le altre squadre in isolamento non hanno registrato fughe", scrive il quotidiano che sottolinea il risentimento di alcune squadre di Serie A di fronte alla scelta dei calciatori bianconeri che avevano informato la società prima di andarsene da Torino.



QUARANTENA - Sono quattro i calciatori della Juventus che attualmente si trovano fuori Torino: Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira. Stando alle norme attualmente vigenti tutti e quattro, una volta rientrati in Italia, dovranno sottoporsi a quarantena di 14 giorni prima di poter tornare ad allenarsi.