Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Sami Khedira hanno seguito la strada tracciata da Cristiano Ronaldo ed hanno abbandonato Torino nel momento in cui la squadra era isolata (quando è partito CR7 ancora non lo era) dopo la positività di Daniele Rugani. "Qualche imbarazzo e un po' di nervosismo è in ogni caso trapelato, se non per tutte e tre queste partenze, almeno per alcune di esse", scrive Il Corriere dello Sport. Al loro rientro in Italia i quattro calciatori dovrebbero sostenere un'altro periodo di quarantena di 14 giorni.