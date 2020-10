Mentre il governo ha tutta l’intenzione di emanare il nuovo Dpcm entro questa sera, il coronavirus continua a devastare il mondo del calcio, costringendo le squadre a rinunciare anche ai loro migliori giocatori a causa di positività. Oggi a Vinovo, in provincia di Torino, è scoppiato un focolaio in una squadra di Eccellenza, il Chiosola, che ha registrato 20 tesserato positivi al Covid-19. Naturalmente, il club è stato messo interamente in quarantena. I giocatori staranno a casa per tutta la settimana in attesa del nuovo tampone, inoltre il centro sportivo della società rimarrà chiuso per la sanificazione degli ambienti.