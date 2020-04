Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato a TMW Radio della possibile ripresa del campionato di Serie A, ancora fermo a causa della diffusione del coronavirus: "Se vogliono faccio da cavia per il vaccino pur di riprendere. Ma chi urla alla ripresa fa solo demagogia. Si può riprendere con delle precauzioni? Ma quali precauzioni durante gli allenamenti? Coi calciatori a quattro metri l'uno dall'altro e l'allenatore col megafono dal balcone? Per me è follia!". La Samp è una delle squadra incerta sulla ripresa della Serie A in tempi brevi.