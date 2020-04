Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus, mette all'asta la maglia dell'Argentina che Maradona ha indossato nel giorno del suo esordio in nazionale con la maglia dell'Italia. Questo il messaggio publicato su Instagram da El Pib e de Oro: "Caro Ciro Ferrara, amico e compagno fedele. Ricordo ancora il tuo esordio in Nazionale. Proprio contro di me, contro la mia Argentina. Sono contento che la maglia che ti regalai 33 anni fa adesso possa aiutare il nostro popolo in un momento così difficile. Napoli e i napoletani, la mia seconda casa, la mia gente. Je sto vicino a te! E a tutti voi, insieme alla @fcf_onlus (Fondazione Cannavaro - Ferrara). Lì troverai tutti i dettagli dell'asta. Un abbraccio a tutti!"