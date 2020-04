Gli sportivi sorridono. I runner già scalpitano per poter ricominciare dal 4 maggio ad allungare i loro percorsi che finora erano limitati in prossimità dell'abitazione, ma anche chi pratica altri sport all'aperto potrà ricominciare ad allenarsi. In questi giorni i tecnici stanno lavorando ad allentare le restrizioni in vista della Fase 2, e nelle "libertà personali" secondo La Repubblica aumenteranno le attività motorie consentite.



INDICAZIONI - Divieto totale di praticare gli sport di squadra come calcio, basket, pallavolo e tutti gli altri, assolutamente no qualsiasi tipo di attività sportiva al chiuso (vietato allenarsi in palestre, scuole di danza, piscine...), ma ci si può allenare individualmente all'aria aperta rispettando sempre una distanza di almeno due metri. Non dovrebbe esserci l'obbligo delle mascherine, considerate pericolose per la respirazione durante l'attività sportiva, anche se c'è chi invece spinge per farle mettere perché l'emissione di droplet potrebbe essere più alta durante l'allenamento.



SPORT - E' consentita una passeggiata in bicicletta in solitario e tutte le sue varianti, vietate invece - almeno in un primo momento - le corse di gruppi di ciclisti. Stesso discorso vale per le moto da cross: sì da soli, no in gruppo. Come anche le passeggiate in montagna, le arrampicate, parapendio e sport simili. Secondo gli scienziati in acqua l'eventuale carica virale si disperderebbe, quindi presto verranno autorizzati anche gli sport di mare come nuoto (in solitaria), barca a vela, canoa e windsurf. Bisogna ancora aspettare invece per la riapertura delle piscine, anche per quelle all'aperto. I tennisti potranno tornare presto a riprendere la racchetta in mano, i circoli stanno aspettando istruzioni secondo le quali non sarà consentito l'accesso in campo a più di due persone alla volta. Sport come l'atletica leggera potrebbero riprendere parzialmente prima dell'estate, ma solo in palestre con sale molto grandi per garanzire la distanza giusta, e con lezioni individuali o in piccolissimi gruppi.