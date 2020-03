Non c'è stato un passo indietro. Non l'ha fatto quantomeno l'Uefa. E allora, ieri da Nyon - come raccontato dal Corriere dello Sport - è arrivata una comunicazione informale: da oggi a giovedì, Champions ed Europa League, tutte le partite si giocheranno. L'organismo direttivo del calcio europeo però non sottovaluta la minaccia: si segue tutto quello che sta accadendo, in Italia e non solo. E l'obiettivo è arrivare a venerdì 20 senza saltare incontri, così da completare sia gli ottavi di Champions che di Europa League.



CHAMPIONS - In Champions la situazione sarà pressoché identica. Nelle prossime 72 ore, le partite saranno le stesse, a partire da Valencia-Atalanta e Inter-Getafe. E la Juve? Il testo del decreto prevede che in Italia si possano giocare le porte europee a porte chiuse. Al momento tutto ok. Per l'Europeo, si studia un mini rinvio.