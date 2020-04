1









Neanche il coronavirus combatte il razzismo. E a ergersi paladini dei diritti di tutti, ma soprattutto del popolo africano, sono Didier Drogba e Samuel Eto'o. I due ex centravanti, con una carriera strepitosa e una cassa di risonanza incredibile in Camerun e in Costa d'Avorio, hanno protestato contro la sperimentazione del vaccino per il Coronavirus che potrebbe avvenire in Africa. La scelta ricaduta sul Continente a sud del mondo ha fatto infuriare i due vecchi calciatori: "Figli di p******”, l’Africa non è il vostro parco giochi”, il commento dell'ex Inter e Barcellona. E Drogba? "L’Africa non è un laboratorio. Non prendete gli africani come cavie. Queste affermazioni sono degradanti, false e realmente razziste. Aiutiamo a salvare l’Africa dal coronavirus”, le sue parole. In Africa la preoccupazione è fortissima: si rischia una vera e propria ecatombe.