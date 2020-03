Il campionato sarà fermo fino al 3 aprile, come ormai tutti ben sanno, visto che l'Italia entra nel suo secondo giorno da zona protetta. L'emergenza coronavirus imperversa sulla penisola e, con esso, anche il calcio si è dovuto adeguare, sospendendo, per il momento, il campionato. Ma cosa succederà alla Serie A? Come si è sentito nelle ultime ore, ci sono varie ipotesi al vaglia della Figc, che come riporta Tuttosport, il 23 marzo si incontrerà in Consiglio per decidere il futuro della Serie A, tra Scudetto, piazzamenti europei e retrocessioni. Nella speranza, ovviamente, che il coronavirus non faccia il lavoro per tutti, costringendo alla sospensione definitiva della stagione, ci sono due possibilità al vaglia: quella di concludere il campionato il 31 maggio, oppure quella di fare solo playoff e playout per decidere i due lati della classifica.