Secondo quanto riporta Calciomercato.com, Cristiano Ronaldo sta aspettando di capire quando ripartiranno ufficialmente gli allenamenti per lasciare Madeira, dove era tornato al termine della sfida contro l'Inter per stare vicino alla madre malata. In questo momento, nell'isola natale del campione portoghese, è scoppiato un nuovo focolare di contagio, a 20 chilometri dalla sua residenza.