Il Coronavirus sta già mettendo in ginocchio il mondo ormai, dopo che è stata dichiarata pandemia dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un vero e proprio momento difficile per tutti. L'economia mondiale sta risentendo di questa emergenza e tutte le nazioni iniziano ad attrezzarsi per proteggere i propri cittadini. Ovviamente, anche il mondo del calcio inizia a risentire dell'emergenza Coronavirus. Porte chiuse, partite rinviate e campionati sospesi, mettono in difficoltà la Uefa e, come se non bastasse c'è da tutelare anche gli interessi contrattuali dei calciatori che potrebbero cambiare dopo questa emergenza. COVID19. ​ Il Coronavirus potrebbe avere alcune ripercussioni sulla stabilità dei contratti dei calciatori professionisti a livello internazionale. Ne ha parlato a Calciomercato.com l​'avvocato e agente sportivo Jean-Christophe Cataliotti: "​Ritengo che la FIFA dovrà valutare se possa rientrare o meno nel concetto di giusta causa di risoluzione dei contratti dei calciatori quello legato alla Pandemia in corso. In caso di decisione affermativa si presenterebbe la possibilità per le squadre e per i calciatori di chiedere la risoluzione del contratto qualora la pandemia venisse appunto ritenuta dalla FIFA giusta causa di risoluzione del contratto. Qualora la FIFA dovesse rintracciare nella Pandemia una giusta causa di risoluzione dei contratti, calciatori e club potranno liberamente decidere se ricorrere o meno a tale facoltà di scioglimento del rapporto contrattuale mettendo sul piatto della bilancia i pro e i contro di una presa di posizione irrevocabile.