Nella notte, il governo ha varato il nuovo decreto anti-coronavirus che prevede l’isolamento della Lombardia e una serie di disposizione per limitare il più possibile il contagio. Ecco di seguito quali sono le normative sullo sport:



“Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine”



Dunque Serie A a porte chiuse, ma le recenti posizioni delle istituzioni (sciopero dell’Assocalciatori, richiesta del ministro dello Sport Spadafora di sospendere il campionato) mettono tutto in discussione. Nel frattempo si gioca.