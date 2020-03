Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lega Calcio si è riunita oggi, nuovamente per far fronte all'emergenza coronavirus e confrontarsi su tutti i temi che, con il calcio bloccato, stanno uscendo fuori. Uno di questi, riguarda gli stipendi dei giocatori di Serie A, al centro del dibattito viste le ingenti perdite a cui i club stanno andando incontro in questo periodo. La proposta, emersa dalla conference call, sarebbe quella di sospendere gli stipendi per il mese di marzo, così da permettere un minimo di respiro alle stesse società.