In equilibrio su un piede, braccia distese lungo i fianchi e pesi stretti tra le mani. Così Danilo mostra ai suoi fan come si sta allenando tra le proprie mura di casa. È di uso frequente da parte dei calciatori documentare sui social, in particolare Instagram, le loro attività e le loro sessioni fatte nelle proprie abitazioni e questa volta, anche il terzino bianconero ci ha voluto mostrare come si tiene in forma. Domani terminerà l’isolamento volontario della Juventus, ovvero i quattordici giorni di quarantena, iniziati quando Daniele Rugani è risultato positivo al coronavirus.