Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus ha reso note le misure adottate nel proprio Settore Giovanile per combattere l'emergenza Coronavirus:



Settore giovanile maschile - AGGIORNAMENTO 08.03.20

UNDER 19 – attività ufficiale confermata a porte chiuse / allenamenti confermati a porte chiuse



UNDER17-UNDER15 – attività ufficiale sospesa fino al 15.03 / allenamenti sospesi sino a comunicazione ripresa attività



UNDER14-UNDER13 - attività ufficiale sospesa fino al 15.03 / allenamenti sospesi sino a comunicazione ripresa attività



UNDER12-UNDER7 - attività ufficiale sospesa fino al 15.03 / allenamenti sospesi sino al 03.04



Settore giovanile femminile - AGGIORNAMENTO 09.03.20

TUTTE le attività (Under 19 compresa) sono sospese fino al 3 aprile. La ripresa degli allenamenti - al momento - è pertanto fissata per il 6 aprile prossimo.