Partite a porte chiuse. E la Lega emana un comunicato in cui si rendono note le nuove disposizioni. Alcune anche piuttosto curiose. Un esempio? Cambia il modus operandi per le interviste pre e post gara. Ecco quanto racconta la nota della Lega Calcio: "Gli operatori televisivi e i giornalisti delle emittenti titolari dei diritti di trasmissione live nazionale (SKY. DAZN. Rad o RAI), un'emittente estera e i club channel ufficiali potranno svolgere le attività previste dai pacchetti a loro assegnati (il calciatore e/o l’allenatore dovranno essere dotati di un auricolare "monouso'', mentre l'audio dell'intervistato dovrà essere registrato attraverso un microfono ' boom" direzionale). Non verranno effettuate interviste ai tesserati all'arrivo pullman e non si terranno la conferenza stampa post partita e le interviste nella mixed zone. Non verranno effettuate le interviste Mini-flash e Super-flash sul terreno di gioco, né le riprese negli spogliatoi pre e post riscaldamento. Per evitare la permanenza a lungo in luoghi chiusi di un elevato numero di persone sarebbe opportuno che i giornalisti lavorassero, al termine della gara, dalle postazioni in tribuna stampa".