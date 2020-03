Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli è risultato negativo al tampone per il coronavirus. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile sottolineando come Borrelli "attualmente continua ad accusare un lieve stato influenzale", ma continuerà a lavorare da casa rimanendo in costante contatto con il comitato operativo e l'unità di crisi.