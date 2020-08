1









Video da brividi della Juventus su Youtube. Il club bianconero ha postato un video nel quale vengono riassunte le partite giocate a porte chiuse e vengono ricordati i tre calciatori positivi al Covid e poi guariti: Daniele Rugani, Paulo Dybala e Blaise Matuidi. Una clip in cui si vede tutto, dal campo alla vita privata dei calciatori, a come hanno vissuto durante il lockdown. Attorno solo silenzio, in campo e fuori. Loro hanno saputo essere più forti anche di questo.



Gustatevi il bellissimo video qua sotto