Cosa succede a chi sputa per terra? Normalmente nulla. E ai tempi del coronavirus? Nemmeno in questo caso ci saranno punizioni esemplari. Sputare si può, purché la cosa non costituisca una violazione alle Regole del Gioco, scrive il Corriere dello Sport, e a dirlo è Pierluigi Collina in una lettera alle Federazioni associate alla Fifa, in qualità di Chairman of the Fifa Referees Committee, il comitato arbitri mondiali.



Tra le possibili “violazioni Covid-19", quindi, non c'è lo sputo. Perché? Perché è impossibile per un arbitro vedere tutti quelli che sputano (o si soffiano il naso, altro comportamento potenzialmente a rischio in epoca Coronavirus), dato che l’atto potrebbe verificarsi in qualsiasi punto del campo, in qualsiasi situazione e anche lontano dal gioco. E nemmeno il VAR potrebbe aiutare in tutti i casi. Come scrive il Corriere, però, Collina ha spiegato: qualora chi organizza una competizione desideri applicare protocolli e sanzioni relativi allo sputo (o similari), ogni decisione disciplinare deve essere presa dall’organizzatore stesso dopo la partita.