La difesa di Aurelio De Laurentiis. Dopo le molte polemiche, il presidente del Napoli si è voluto far sentire. La Repubblica riporta un virgolettato del patron azzurro: “Se avessi immaginato di poter avere il Covid, non mi sarei mai messo in viaggio. Non avevo sintomi” le parole che il patron del Napoli continua a ripetere ai suoi collaboratori. Anche la moglie Jacqueline è positiva al coronavirus.