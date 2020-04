Luca Gatteschi, medico Figc e nutrizionista dell'Italia campione del mondo 2006 parla a Il Corriere della Sera: "Alimentazione? Il problema c’è per tutti. Forse proprio i giocatori sono i più seguiti, hanno più spazi e anche motivazioni più forti per mantenersi in forma e sotto controllo. Io invece penso alle persone comuni che per due mesi si sono mosse poco o nulla magari mangiando in maniera errata. C’è un rischio per la salute. Anche se parliamo di professionisti la situazione che stiamo vivendo è anomala e destabilizzante. Non potranno tornare a giocare dopo due-tre giorni dalla fine della quarantena".