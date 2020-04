Nel corso della diretta Instagram tra Alessandro Del Piero e Paulo Dybala, l'ex attaccante bianconero ha chiesto all'argentino quale fosse il suo stato di salute dopo aver contratto il Coronavirus. Ecco la sua risposta:



CORONAVIRUS - ​"Sono a Torino con Oriana, come avrai letto. Abbiamo avuto sintomi, io più di lei, non fortissimi. I miei sono stati più lunghi dei suoi, mi hanno impedito di fare alcune cose. Da un paio di giorni stiamo bene senza sintomi. I dottori mi hanno consigliato di non prendere medicine, mi hanno mandato vitamine. Aspettiamo i test per ricominciare a muoverci".