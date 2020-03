Nell'appuntamento con JTV, 'A Casa con la Juve', Pauloha raccontato i sintomi e come sta affrontando il Coronavirus, a cui è risultato positivo. "Come sto? ​Sto bene, molto meglio, dopo alcuni sintomi forti che ho avuto un paio di giorni fa oggi sto molto meglio, senza sintomi, posso muovermi meglio e sto camminando e sto provando a iniziare gli allenamenti. Quando ho iniziato questi giorni, mi agitavo e mi mancava l'aria. Dopo 5 minuti ero molto stanco, molto pesante, mi facevano male i muscoli. Dovevo fermarmi, per fortuna ora sto meglio. Anche la mia ragazza".