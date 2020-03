Paulo Dybala è il terzo giocatore della Juventus che risulta essere positivo al coronavirus. La notizia è stata diffusa prima dallo stesso calciatore che, con un post su Instagram, ha annunciato di aver contratto il virus. Le sue condizioni, secondo quanto rivelano le sue parole, non sono aggravate da nessun particolare disturbo, anzi, la coppia sta in perfette condizioni. Infatti, come precisa la società con un comunicato ufficiale, il giocatore è positivo, ma asintomatico.



IL COMUNICATO - "Il calciatore Paulo Dybala è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico".