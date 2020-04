Continua la maratona di solidarietà per combattere l'emergenza causata dal Coronavirus. Molti i giocatori che hanno promosso varie iniziative sui social. Anche il numero 10 della Juventus, Paulo Dybala ha pubblicato una foto con la mascherina tricolore su Instagram con questa didascalia: "Oggi, una maschera viene utilizzata per proteggerci. Domani, per dimostrare chi siamo. Aiutami a sostenere chi non si arrende mai".