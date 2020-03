Termina domani (mercoledì 25 marzo) il periodo di isolamento dei calciatori della Juventus, seguito alla positività di Daniele Rugani. Il difensore della Juventus è risultato positivo l'11 marzo, facendo scattare il "lockdown" volontario da parte dei calciatori bianconeri. Il difensore vorrà nuovamente sottoposto al test così come Paulo Dybala e Blaise Matuidi il cui periodo di isolamento tuttavia, durerà ancora per qualche giorno visto che loro positività è emersa solo successivamente rispetto a quella di Rugani. ​Il termine per Matuidi è il 31 marzo, per Dybala il 4 aprile anche se poi, loro come gli altri, dovranno ovviamente restare a casa seguendo le regole imposte dal Governo italiano.