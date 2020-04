Molte parrocchie oggi trasmettono in diretta tv, web e radio la messa, oppure in streaming su Facebook, su Instagram o sul canale YouTube. In tv per Pasqua anche le messe di Papa Francesco su Rai1, Tv2000 (canale 28 del digitale terrestre e 157 di Sky) e TelePace (canale 73 del digitale terrestre, 214 in HD e 515 su Sky), oltre che su Radio Vaticana e su Radio InBlu: sabato 11 alle 21 viene trasmessa la veglia pasquale, mentre domenica alle 12 ecco la Santa Messa e la benedizione Urbi et Orb