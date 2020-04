Bel gesto di Douglas Costa e della fidanzata Nathalia Felix che si trovano in Brasile dove il calciatore della Juve è volato alla metà dello scorso mese. Ieri i due hanno fatto la spesa per i più bisognosi consegnandola di casa in casa. "Oggi ci siamo alzati in mezzo a tanta confusione e con una grande voglia di aiutare gli altri", ha scritto l'esterno della Juventus sul proprio profilo Instagram. Messaggio di solidarietà rilanciato dalla fidanzata:

"Riassunto della nostra giornata! Aiutare i bisognosi. Qualunque cosa tu faccia, fallo con il cuore, come per il Signore, e non per gli uomini".