Covid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan @Kizilay 'ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim... #HepBirlikteTürkiyeyiz#EvindeKalTürkiyem — Merih Demiral (@Merihdemiral) March 26, 2020

Bel gesto di Merih Demiral che tramite "Türk Kızılay", la Mezzaluna Rossa turca, equivalente della Croce Rossa dona: "Vorrei affermare che fornirò gli aiuti alimentari necessari alle 2000 famiglie che saranno determinate dalla Mezzaluna rossa dal nostro popolo - ha scritto su Twitter il difensore della Juventus - che dovrà lasciare la casa per ilCovid-19".​Kerem Kınık, presidente di "Türk Kızılay" , in serata, ha ringraziato Demiral con una nota: "Il nostro paese supererà questi giorni con questo spirito senza lasciare nessuno da solo. Come Kızılay, abbiamo deciso di sostenereVorrei che fosse da esempio ".