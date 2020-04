Ancheè sceso in campo contro il coronavirus. Come ha fatto vedere lo stesso ex capitano della Juventus sul proprio profilo Instagram, insieme allo staff del suo ristorante a Los Angeles (il n10LosAngeles) ha portato materiale per l'ospedale pediatrico della città californiana. Del Piero, infatti, vive ormai da tempo negli States e ha dimostrato la sua vicinanza alla comunità con questa donazione.