L'ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è da sempre legatissimo alla città dove è nato e cresciuto: Livorno. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Max ha fatto un'importante donazione alla Caritas cittadina che lo ha ringraziato così: "Grazie di cuore per la preziosa donazione a favore delle famiglie in difficoltà della nostra città". Allegri non è nuovo ad atti di altriusmo e donazioni, anche nel 2017, dopo l'alluvione che colpì la sua città causando otto morti, l'ex tecnico bianconero dette il suo contributo.