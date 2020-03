Domani sarà la prima di una lunga serie di giornate cruciali. In attesa che la curva dell'emergenza coronavirus riscenda, concedendo quindi di dare delle date più precise a quelle indefinite di oggi, la Uefa dovrà decidere cosa succederà nei prossimi mesi. Il punto all'ordine del giorno, domani ovviamente, sarà l'Europeo in programma tra giugno ed il prossimo luglio, due mesi che, se l'incubo coronavirus dovesse rientrare per tempo, serviranno per concludere campionati e competizioni continentali. Così, secondo quanto riporta Sky Sport, nell'incontro fissato per domani sarà inevitabile il rinvio di Euro 2020: sul quando, come detto, ci sarà bisogno di ulteriori incontri, per una situazione che non dipende strettamente dallo sport, ma dalla salute globale.