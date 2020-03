L'allarme Coronavirus continua a destabilizzare l'Italia intera, non fa eccezione il mondo del calcio con la Serie A che si è ritrovata completamente sottosopra a causa di partite rinviate a date ancora da destinarsi. Porte aperte, porte chiuse, botte e risposte, messaggi via social e tanto altro. Il calcio italiano in questi giorni sta barcollando nel buio, ma per domani è prevista un'assemblea di Lega straordinaria per provare a fare un po' di chiarezza sulla situazione e sistemare alcuni problemi relativi alle date delle partite da recuperare.