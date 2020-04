Il tennista Novak Djokovic si schiera contro un vaccino per poter continuare a giocare: "Personalmente sono contrario alla vaccinazione e non vorrei essere costretto da qualcuno a prendere un vaccino per poter viaggiare - sono le parole riportate da Repubblica -. Ma se diventa obbligatorio, cosa accadrà? Dovrò prendere una decisione. Ipoteticamente, se la stagione dovesse riprendere a luglio, agosto o settembre, anche se è improbabile, capisco che un vaccino diventerà un requisito prioritario, subito dopo che saremo fuori dalla quarantena. Ma non c'è ancora nessun vaccino".​