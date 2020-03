Roberto Testi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Torino, parla a La Gazzetta dello Sport per inquadrare il problema dei quattro calciatori della Juve (Higuain, Ronaldo, Khedira e Pjanic) che hanno lasciato Torino e soprattutto per capire se al loro ritorno in Italia saranno costretti a restare per altri 14 giorni in quarantena: "Non conosco i calciatori, non seguo il calcio, però ho seguito il caso-Rugani interfacciandomi con il responsabile sanitario della Juventus, Luca Stefanini".





TAMPONI - "I calciatori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria di un medico competente, Stefanini in questo caso, che può decidere di sottoporre a tampone chi sia stato in contatto con persone positive, come Rugani. È una sua scelta e io la trovo abbastanza ragionevole. E i tamponi sono stati fatti in una struttura privata".



ISOLAMENTO - "In isolamento volontario domiciliare. La quarantena è differente, per la quarantena serve un’ordinanza".



HIGUAIN - "Non ci sono rischi, questo è sicuro. Io penso sia più probabile che Higuain prenda il virus in aeroporto".



QUARANTENA PER CHI TORNA - "In realtà non sappiamo che situazione ci sarà quando loro torneranno. E sinceramente, nel quadro delle problematiche italiane, non è certo uno dei temi più importanti. Io però credo che ragionevolmente il Sisp (Servizio igiene e sanità pubblica), in accordo con il medico di riferimento e la persona interessata, possa stabilire che dopo alcuni giorni di isolamento si faccia un nuovo tampone. E, in caso di esito negativo, il giocatore possa tornare ad allenarsi. Ma attenzione, magari a quel tempo le norme saranno cambiate ulteriormente".