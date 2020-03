Lamentable. La broma de Diego Costa en plena crisis por el coronavirus. #ElChiringuitoDeMega pic.twitter.com/nvB2OJEJX9 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 12, 2020

Assurdo comportamento dell'attaccante dell'Atletico Madrid Diego Costa che dopo la vittoria dell'Atletico Madrid sul Liverpool ironizza sul coronavirus, tossendo apposta davanti ai giornalisti in zona mista.che invece si sta adoperando per cercare di prevenire e limitare la diffusione del virus che sta mettendo in ginocchio il nostro sistema sanitario.